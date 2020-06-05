Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Altın boynuzumuz İBB tarafından ihmal ediliyor"
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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Altın boynuzumuz İBB tarafından ihmal ediliyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Altın boynuzumuz İBB tarafından ihmal ediliyor" Dünya Çevre Günü Haliç'te düzenlenen etkinlikle kutlandı İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı.

05.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:54

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: "Altın boynuzumuz İBB tarafından ihmal ediliyor"

Dünya Çevre Günü Haliç'te düzenlenen etkinlikle kutlandı

İSTANBUL - İSTANBUL Beyoğlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı. İBB yönetimine mavi bir Haliç bıraktıklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Biz mevcut İBB yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık. İBB yönetiminden dünyanın gözbebeği olan Haliç'e o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz. Altın boynuzumuz açıkça görülüyor ki İBB tarafından ihmal ediliyor" dedi.

Beyoğlu Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Haliç'te düzenlediği etkinlikle kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız dalgıç kıyafetlerini giyerek gençlerle birlikte Hasköy Sahil'den Haliç'e dalarak balıkları yemledi. Aynı zamanda Haliç'in sularında Dünya Çevre Günümüz kutlu olsun pankartı açıldı. Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bundan 10 ay önce burada profesyonel yüzücüler ile yüzmüştüm. O gün mavi bir Haliç vardı ve etrafımızda balıklarda bizimle beraber yüzüyordu. Bugün maalesef 10 ay sonra bu maviliği Haliç'te göremedim. Maalesef 5-6 metre aşağıya daldık görüntü beklediğimizden kötüydü. Biz mevcut İBB yönetimine mavi bir Haliç bırakmıştık. İBB yönetiminden dünyanın göz bebeği olan Haliç'e o bıraktığımız maviye kavuşturmasını bekliyoruz. Altın boynuzumuz açıkça görülüyor ki İBB tarafından ihmal ediliyor" dedi.

"İBB zabıta ekipleri sanki terörle mücadele ediyormuş gibi bizim kaldırmak istediler"

İstiklal Caddesi girişindeki Beyoğlu Belediyesi standlarının sökülmesini eleştiren Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi olarak 3 ayrı noktaya ateş ölçme, dezenfektan ve maske dağıtımı için standlar kurduk. Geçtiğimiz cumartesi günü İBB zabıta ekipleri hızlı bir şekilde oraya kurduğumuz standların kaldırılması için apar topar bir şekilde oraya saldırdılar. Biz bunun doğru olmadığını bu çalışmanın kamu sağlığı için önemli olduğunu belirttik. Daha sonra bize gerekçe olarak tramvayın geçişini bahane ettiler. Bunun üzerine oradaki standın üst kısmını kaldırdık. Biz orada korona virüsle mücadele için maske, dezenfektan gibi çalışmalar yapıyorduk. Fakat bir gece saat 03.30'ta İBB zabıta ekipleri çok profesyonel ve prova edilmiş bir şekilde gelip oradaki standımızı sanki terörle mücadele ediyormuş gibi bizim kaldırmak istediler" şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: 'Altın boynuzumuz İBB tarafından ihmal ediliyor'

Kaynak: İHA

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