Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli programı kapsamında seminer vermek için Kilis'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan beraberinde AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Dostane sohbet ortamında geçen ziyaret sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Seminer için Gaziantep'e hareket etti. - KİLİS

Kaynak: İHA