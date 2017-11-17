Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: "Okmeydanı'nda İlk Kazmayı Vuruyoruz"

Okmeydanı Piripaşa İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen "Okulda Buluşalım" programında öğrenci ve velilerle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Okmeydanı Dönüşüm Projesi'nin birinci etabı olarak tanımlanan Piripaşa Ayazma bölgesindeki hak sahipleriyle anlaşmalar tamamlanmak üzere. İnşallah oradan ilk kazmayı vuracağız" dedi.



Beyoğlu'nda geleneksel hale gelen "Okul Buluşmaları" projesiyle okulların sorunları yerinde çözüme kavuşturuluyor. Proje kapsamında okul ziyaretlerine ara vermeden devam eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı'nda bulunan Piripaşa İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul yönetimi, öğrenci ve velilerle bir araya gelen Başkan Demircan, okulun eksiklerinin giderilmesiyle ilgili talep ve önerileri dinledi.



"Hak sahipleriyle anlaşmalar tamamlanmak üzere



Velilerin Okmeydanı Dönüşüm Projesi'yle ilgili sorularını da cevaplandıran Başkan Demircan, "Okmeydanı'nda dönüşüm için bir taraftan tapuları verirken, bir taraftan da kat karşılığı anlaşmaları imzalıyoruz. Projenin birinci etabı olarak tanımlanan Piripaşa Ayazma bölgesindeki hak sahipleriyle anlaşmalar tamamlanmak üzere. İnşallah oradan ilk kazmayı vuracağız. Şuanda hiçbir engelimiz kalmadı. Dönüşüm tamamlandığında Okmeydanı çevresiyle, peyzajıyla, binalarıyla herkesin gelip burada yaşamak isteyeceği bir yer haline gelmiş olacak" dedi. - İSTANBUL