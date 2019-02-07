Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan'dan Kilis'te seminer

KİLİS - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, tarafından Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programı kapsamında Kilis'te bir seminer verildi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli" programı kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kilis'e AK Parti teşkilatlarıyla buluşarak, Öğretmenevin Konferans Salonunda bir seminer verdi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, yaptığı açılış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta içerisinde yerel seçimlerle ilgili manifestoyu açıkladığını ifade ederek, "Memleket işi gönül işi diyerek yola çıktık. Bu kapsamanda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan 15 yıl boyunca yaptığı hizmetler ile Türkiye'ye mal olmuştur. Başkanımız tecrübelerini bizimle paylaşacak. Güzel bir seminer olacağını düşünüyorum" dedi.

AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut, yaptığı konuşmada, Kilis'in ülkenin sonu olduğunu, bakıldığı zaman Ortadoğu ve Suriye bulunduğunu ifade ederek, "Sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Bizim dertlerimize, sıkıntılarımıza tercüman olmanızı umut ediyoruz. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul'un en önemli belediyelerinden birinin başkanı 15 yıl boyunca çok büyük hizmetler ettiniz. Bizde sizleri imrenerek seyrettik. 2 yıl önce bu şehre roketler düşüyordu. 25'den üzerinde insan hayatını kaybetti. Sanayi ve ticaret durma noktasına geldi. İnsanlar evlerini işlerini terk ettiler. Bu şehir boşaldı. Allaha şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin aldığı tedbirler ile önce Fırat Kalkanı akabinde ise Zeytin dalı operasyonuyla burada bizim hayatımıza ve bütünlüğümüze kastetmiş olan şer güçleri def edildi. Kahraman ordumuzun kontrolünde güvenli bölge oluşturuldu. Rahat bir hayata kavuştuk. Tabiri caiz ise hayatımızı yeniden kuracağız burada, biz geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Bu şehirde yaşayanlar, bir gelecek inşa etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, Kilis'te roketleri dinlerken bir anda Beyoğlu'nda İstiklal caddesinde bombaların patladığını ifade ederek, "İnönü stadyumunun üzerinde yine bomba patladı. Bir tek bombada 50 şehidimiz oldu. İstiklal caddesinde bomba patladığında uzun süre dükkanlar kapandı. Demekki memleket olarak Kilis ile Beyoğlu olarak aynı sıkıntılara maruz kaldık. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunlardan çıkmayı başardık. 15 Temmuz her yer yerde oldu. Memleketin birliğine kast edildiğinde Kilis ile Beyoğlu ayrılmadı. Hepsi aynıydı. Meselemiz ve sorunumuz müşterek, çıkışımızda müşterek, mesele bu olayları doğru okuyacak, güçlü bir iarede, sağlam bir irade ile doğru insanların toplandığı iyi bir iradeyle memleketi daha ileriye götürmek mümkündür. Bununda adı adresi AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.

Seminerden sonra basın açıklaması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli kapmasında Kilis'e geldiklerini ifade ederek, "Kilis çok güzel bir şehrimiz. AK Parti Belediyeciliğinin çok önemli örneklerini göstermiş, elbette sınırda olmaları nedeniyle kendilerine has sorunları da var. Bugün moral ve motivasyon çerçevesinde buradayız. Teşkilatımızı çok diri, heyecanlı, seçime moral üstünlüğüyle gördük. ve mutlu olduk. Ama en sevindirici tarafı şehrin siyasi liderleri, siyasi aktörleri bütün meselelere vakıf özellikle iş ve üretim anlamında Kilis'in geleceğine yönelik hazırlıklarını tamamlamışlar. Bundan sonraki süreç Kilis için ekonomiyi büyütme süreci olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA