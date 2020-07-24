Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
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Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, ihtiyaç sahibi 60 çocuğa giysi yardımında bulunarak çocukları bayram öncesinde sevindirdi.

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
24.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:21

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, ihtiyaç sahibi 60 çocuğa giysi yardımında bulunarak çocukları bayram öncesinde sevindirdi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesinde Karacadağ bölgesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek çocuklar ile yaşlı ve hasta vatandaşların yüzünü güldürdü. Önce Yiğityolu Mahallesine gelen Dürdane Beyoğlu, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Bayram hediyesi olarak ihtiyaç sahibi 35 çocuğa giysi desteğinde bulunan Beyoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Beyoğlu ve beraberindekilere yayık ayranı ikram etti. Beyoğlu da beraberinde getirdiği içecekleri çocuklara ikram etti, onlarla hatıra resimleri çekti. Bayram öncesinde yapılan giyim desteğinden dolayı mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar Beyoğlu ve misafirlere yakın ilgi gösterdi. Beyoğlu,Yiğityolu Mahallesinde 80 yaşındaki Huriye Eren'i evinde ziyaret etti. Kemik erimesi hastalığına bağlı olarak yatalak yaşayan Huriye nine, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek duygusal anlar yaşadı. Evli olan kızının evinde yaşayan Huriye nine, ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek Beyoğlu'na teşekkür etti. "Ne emriniz ve ihtiyacınız olursa biz hazırız" diyen Beyoğlu, hasta kadına geçmiş olsun dileğinde bulunduktan sonra evden ayrıldı.

Sıcak hava koşullarına rağmen bölgede ziyaretleri sürdüren Beyoğlu'nun sosyal mesafe ve maske kuralına uygun olarak gerçekleştirdiği ikinci ziyaretin adresi Sakallı Mahallesi oldu. Burada ihtiyaç sahibi 25 çocuğa giysi desteği sağlayarak bayram öncesinde yüzlerini güldüren Beyoğlu, bir süre sohbet edip şakalaştığı çocuklara kendi elleriyle içecek ikramında bulundu.

Hasta çift ve psikolojik sorunları bulunan genç kızı ziyaret etti

Daha sonra yaşlı ve hasta çiftin yaşadığı Dağ ailesine misafir olan Beyoğlu, hastalığı bulunan Huna Dağ'la bir süre sohbet ederek hayır dualarını aldı. Beyoğlu, psikolojik sorun yaşadığı öğrenilen genç yaştaki Sibel Karakuş'u da evinde ziyaret edip moral verdikten sonra ziyaret turunu tamamladı.

Sıcak ve samimi bira tablonun yaşandığı ziyaretleri değerlendiren Beyoğlu, vatandaşlarla güçlü bir gönül bağı oluşturarak yüce dinimizin emri olan sıla-i rahim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaretleri çocukları ve hastaları sevindirerek tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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