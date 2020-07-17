Beyoğlu 6'ncı hobi bahçeli parkına kavuştu
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Beyoğlu 6'ncı hobi bahçeli parkına kavuştu

Beyoğlu 6'ncı hobi bahçeli parkına kavuştu Beyoğlu Belediyesi'nin vatandaşlara basketbol sahası, dinlenme alanı, satranç alanı, oyun grupları ve spor aletleri ile keyifli vakit geçirme imkanı tanıdığı 'Mahalle Bahçeleri'nden 6'ncısı düzenlenen törenle Fetihtepe Mahallesinde açıldı.

17.07.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:00

Beyoğlu 6'ncı hobi bahçeli parkına kavuştu

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi'nin vatandaşlara basketbol sahası, dinlenme alanı, satranç alanı, oyun grupları ve spor aletleri ile keyifli vakit geçirme imkanı tanıdığı 'Mahalle Bahçeleri'nden 6'ncısı düzenlenen törenle Fetihtepe Mahallesinde açıldı. Açılışta parkın duvarlarını çocuklar boyayarak renklendirdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri'ni bir bir vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Mahalle Bahçeleri' projesi ile vatandaşlar şehrin kalbinde, kendi mahallelerinde yeni yaşam alanlarına kavuşuyor. Toplamda 42 farklı noktada inşa edilmesi planlanan Mahalle Bahçelerinin 6.sı olan Fetihtepe Mahalle Bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Açılışın ardından çocuklar Yıldız ile beraber parkın duvarlarını boyadılar. Daha sonra hobi bahçesinde bitkilere can suyu çocuklar ile birlikte verildi. 800 metrekare alana inşa edilen Fetihtepe Mahalle Bahçesinde vatandaşlar; 85 metrekare fitness alanı, 78.65 metrekare basketbol sahası, 115 metrekare çocuk oyun alanı, 85 metrekare hobi bahçesi, 54 metrekare satranç alanı, 90 metrekare yeşil alan, 150 metrekareoturma alanları ve 99 metrekare yürüyüş yolları ile kendi mahallelerinde keyifli vakit geçirme imkanı bulacak.

"Beyoğlu'nun 45 mahallesinde bu hobi bahçeleri olacak"

Daha yeşil Beyoğlu için çalıştıklarını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " Bir taraftan oynayacakları hobi bahçeler bir taraftan oyun alanları ile çocuklarımız keyifli zaman geçirebilecekler. Hobi bahçelerinde çocukların elleri toprağa değsin diye mahalle bahçelerini yapıyoruz. Beyoğlu'nun 45 mahallesinde bu hobi bahçelerini yapmayı planlıyoruz. Bu gün altıncı hobi bahçemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Amacımız her hafta çocuklarımızın daha yeşil ortamlara kavuşmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Çocukları rengarenk ve yemyeşil bir ülkede büyütmemiz gerek"

Hobi bahçelerini çocuklar ile birlikte süsleyip güzelleştiren Ressam Mehmet Sinan Kuran, "Belediye başkanımıza bize böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz. Bir bütünün parçası olduğumuzu gerçekten idrak etmemiz lazım. Türkiye hepimizin çocuklarımıza yatırım yapmamız lazım. Çocuklarımızı rengarenk ve yemyeşil bir ülkede büyütmemiz gerekiyor. Bu açıdan böyle projelerin içinde bulunmak beni mutlu ediyor" dedi.

Beyoğlu 6'ncı hobi bahçeli parkına kavuştu

Kaynak: İHA

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