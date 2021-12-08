Beyobalı üreticilere büyükşehirden sondaj desteği

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde üreticilerin tarımsal sulamada kullanması amacıyla mahalleye yeni bir sondaj kazandırdı.

Tarımsal üretimin devamı ve üreticilere destek olmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar'a bağlı Beyoba Mahallesi'nde bulunan ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan sondaj kuyusunun ekonomik ömrünü tamamlaması ve kullanılamaz duruma gelmesi nedeniyle yeni sondaj kuyusu açılması için yapılan çalışmaları tamamladı. Üreticilerin mağduriyet yaşamamaları adına yapılan ve saniyede 40 litre verime ulaşılan sondaj, yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallenin kullanımına sunulacak. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya ve üreticilere verdiği önemle hizmetlerimize devam ediyoruz. Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından, tarımsal tahmin istasyonlarına ve tarımsal sulama hizmetlerine kadar kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal üretimin artarak devamını ve üreticilerimizin kalkınmasını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda Akhisar ilçemiz Beyoba Mahallemize böyle bir hizmet vermekten de mutluluk duyuyoruz. 17 ilçenin tamamında kırsal kalkınmanın sağlanması adına hizmetlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı. - MANİSA