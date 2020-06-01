Beyni su toplayan eşi için gözyaşları arasında yardım istedi
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Beyni su toplayan eşi için gözyaşları arasında yardım istedi

Beyni su toplayan eşi için gözyaşları arasında yardım istedi Biranda zayıflayıp yatağa düşen kocasının başından ayrılmıyor Kocasının tedavisinin Ankara'da yapılabileceği söylenen kadın: " Ne olursunuz eşimi kurtarın, gözlerimi önünde ölüyor" Antalya'da yaşayan Fatma Deniz, beyinde su...

01.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:30

Beyni su toplayan eşi için gözyaşları arasında yardım istedi

Biranda zayıflayıp yatağa düşen kocasının başından ayrılmıyor

Kocasının tedavisinin Ankara'da yapılabileceği söylenen kadın: " Ne olursunuz eşimi kurtarın, gözlerimi önünde ölüyor"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Fatma Deniz, beyinde su toplanması sonrası yatalak olan eşi Cevdet Deniz için yardım isteyip "Ne olursunuz eşimi kurtarın" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Cevdet Deniz, 2018 yılının Ağustos ayında rahatsızlandı. Doktorların "beyninde su var ama burada yapacağımızı yaptık. İmkanınız varsa Ankara'ya götürün" cevabı ile karşılaşan çaresiz kadın, sosyal güvencesi olmayan eşinin iyileşmesi için yardım elinin uzanmasını umutla bekliyor.

20 yıldır eşiyle birlikte çalışıp çabalayıp çocuklarını büyüttüklerini dile getiren Deniz, "2018 yılının Ağustos ayında eşimin hal ve hareketlerinde yavaşlama oldu. Çok zayıflamaya başladı. Eşime gidelim gidelim dedim. Sonunda zorla doktora götürdüm. Serik Devlet Hastanesinde beyin MR'ı çekildi. Beyininde su topladığı iyi olmadığı söylendi. Araştırma hastanesine yollandı. Orada da doktorumuz 'tetkikler burada yok, ben tıpa yolluyorum' dedi. Tıp fakültesinde o aydan sonra bir başladım bir yıl beyinden, kulağından, ağzından, burnundan her tarafından her tetkikler yapıldı. Kalbinden pille çalışması için bir gün denendi. Hiç bir yerinde bir şey yok ama beyninde su var. Onuda bir türlü alamıyorlar. Geçen sene kurban bayramında hastaneye yattık. 5 gün orada kaldık. Eşime bir kereliğine mahsus belinden sıvı aldılar. Ondan sonra bir defa daha girdiler, ondan sonra 4 kere daha girdiler ama bir türlü suyu alamadılar. 'Bu suyu alsak eşin kurtulur dediler' ama bir türlü alamadılar. Ondan sonra kurban bayramından 3-4 ay sonra bir başladı yatalak oldu, bu hale düştü" diye konuştu

"Ankara'ya götüremedim"

Çaresiz kadın, "Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık bakanımızdan yardım istiyorum. Eşimin hiç bir sağlık güvencesi yok. Elimizde maddi yönden hiç bir şeyimiz yok. Önce Allah'a sonra size yalvarıyorum eşimi kurtarın. Eşimin kurtulmasını istiyorum. Uçakla götürülüp, Ankara'da tedavi olmasını istiyorum. Doktorlar burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Götürebiliyorsanız elinizde imkanınız varsa Ankara'ya götürün dediler ama götüremedim. Cumhurbaşkanımızdan sağlık bakanımızdan yardım istiyorum ne olursunuz eşimi kurtarın" şeklinde konuştu.

Beyni su toplayan eşi için gözyaşları arasında yardım istedi

Kaynak: İHA

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