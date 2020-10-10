Beynam Ormanı'nda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Beynam Ormanı'nda çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Beynam Ormanı'nda çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bala ilçesinde bulunan Beynam Ormanı'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanı fark ederek olay yerine gelen orman görevlilerinin haber verdiği ekipler, küçük bir alanda etkili olan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kundaklama sonucu çıktığından şüphelenilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan