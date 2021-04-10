Beymen yeni sezonu İstanbul Boğazı'nda karşıladı
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Beymen yeni sezonu İstanbul Boğazı'nda karşıladı

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Beymen yeni sezonu İstanbul Boğazı'nda karşıladı

Beymen, 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonlarını İstanbul Boğazı'nın manzarası eşliğinde gerçekleştirdiği özel dijital sezon sunumu ile tanıttı.

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Beymen, 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonlarını İstanbul Boğazı'nın manzarası eşliğinde gerçekleştirdiği özel dijital sezon sunumu ile tanıttı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, güneşin pozitif enerjisinden ilham alan "Hello Sunshine" temalı Beymen 2021 İlkbahar Yaz kampanyasından esinlenerek hazırlanan dijital sezon sunumu, 10 Nisan 2021, Cumartesi günü Beymen Instagram hesabından ve www.beymen.com adresinden yayınlandı.

Galata Kulesi, Rumeli Hisarı, Kız Kulesi gibi İstanbul'un sembolik simgeleri eşliğinde sezonun en yeni koleksiyonlarını izleme fırsatı bulan modaseverler, www.beymen.com üzerinde hazırlanan özel sayfa ile dijital sunumda sergilenen tüm tasarımlara eş zamanlı olarak ulaşma ve satın alma fırsatı buldu.

Murat Türkili'nin stylingi ve küratörlüğü ile gerçekleşen dijital sezon sunumunda Balmain, Valentino, Stella McCartney, Bottega Veneta, Balenciaga, Tom Ford ve Alexander McQueen gibi dünya modasına yön veren markalarının yanı sıra Beymen Collection ve Academia'nın 2021 İlkbahar Yaz kadın ve erkek koleksiyonlarındaki en gözde tasarımları ile hazırlanan 84 farklı "look" tanıtıldı.

Neon tonlar, puantiyeler, kırmızı & pembe birlikteliği ve denim gibi sezon trendlerinin öne çıktığı öne çıktığı dijital sunumda yeni nesil şort ceket takımlar, koton ve keten tasarımlar dinamik siluetleriyle izleyicilerle buluşurken, ipek ve şifon feminen elbiseler İstanbul Boğazı'nda dikkati çeken unsurlar oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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