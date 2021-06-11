Beymen, yazı Bodrum'da dört mağaza ile karşılıyor
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Beymen, yazı Bodrum'da dört mağaza ile karşılıyor

Beymen, yazı Bodrum'da dört mağaza ile karşılıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Dünyaca ünlü markaların en yeni tasarımlarını tüketiciyle buluşturan Beymen, haziran ayı boyunca Bodrum'da üçü bu yıl, ilk kez hizmete girecek dört mağaza açılışı gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü markaların en yeni tasarımlarını tüketiciyle buluşturan Beymen, haziran ayı boyunca Bodrum'da üçü bu yıl, ilk kez hizmete girecek dört mağaza açılışı gerçekleştirecek.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, her yıl heyecanla beklenen Beymen Resort Yalıkavak Marina mağazasının 2021 yaz sezonu açılışını haziran ayı başında gerçekleştiren firma, 15 Haziran'da Beymen Resort Mandarin Oriental, Balmain Yalıkavak Marina ve Valentino Yalıkavak Marina mağazalarını hizmete sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, haziran ayı boyunca gerçekleştirecekleri mağaza açılışlarıyla bu yaz Bodrum'a farklı bir soluk getirmeye hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında lüksün merkezi olan Bodrum, salgının etkisi ve yeni normalde farklı çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla artık yaz-kış nüfusun yoğun olduğu bir lokasyon haline geldi. Haziran ayı boyunca Bodrum'da dört mağaza açılışımız olacak. Artık bir Bodrum klasiği haline gelen ve her yıl yazın gelişini müjdeleyen Beymen Resort Yalıkavak Marina, haziran ayı başında yeni sezona merhaba dedi. Cennet Koyu'nun büyüleyici atmosferinde, stil ve kişiselleştirilmiş lüksü bir araya getiren Mandarin Oriental Bodrum bünyesindeki yeni Beymen Resort mağazamız 15 Haziran'da açılıyor. Beymen Resort Mandarin Oriental'de pek çok dünya markasının kadın ve erkek hazır giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta ve plaj koleksiyonlarını yanı sıra home koleksiyonlarımızı ve parfüm dünyasının niş markalarını Beymen dostlarıyla buluşturacağız.

15 Haziran'da aynı zamanda Yalıkavak Marina'nın en özel iki noktasında Balmain ve Valentino butiklerimiz moda severlere ilk kez kapılarını açacaklar. Her iki markanın da butiklerinde hem kadın hem de erkek hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonları yer alacak. Beymen olarak, lüks moda pazarındaki lider konumumuzu her geçen gün daha da ileriye taşıyarak, 'Koşulsuz Müşteri Mutluluğu' ilkemiz ile ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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