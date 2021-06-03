Beymen Yalıkavak Marina Resort yaz sezonunu açtı
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Beymen Yalıkavak Marina Resort yaz sezonunu açtı

Beymen Yalıkavak Marina Resort yaz sezonunu açtı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Denize sıfır konumu ve manzarası ile Beymen Yalıkavak Marina Resort, 1 Haziran Salı itibarıyla 2021 yaz sezonuna "merhaba" dedi.

Denize sıfır konumu ve manzarası ile Beymen Yalıkavak Marina Resort, 1 Haziran Salı itibarıyla 2021 yaz sezonuna "merhaba" dedi.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, her yıl dünyaca ünlü markaların yeni ve gözde tasarımlarıyla yaz kombinlerine şıklık katan Beymen Yalıkavak Marina Resort, 2021 yazında da Beymen Collection ve Academia'nın yanı sıra, Alexander McQueen, Balenciaga, Balmain, Brunello Cucinelli, Etro, Dolce&Gabbana, Aquazurra, Emilio Pucci, Off White ve Versace'nin aralarında yer aldığı pek çok dünya markasının en yeni koleksiyonlarını aynı çatı altında modaseverlerle buluşturuyor.

Çiçek desenlerinden geometrik grafik baskılara, bohem tasarımlardan feminen modellere her zevke uygun mayo, bikini ve kaftan alternatifleri ile Marysia, Elena Makri, Lisa Marie Fernandez, Love Shack Fancy, Oseree, Rococo Sand ve Sir The Label'ın aralarında yer aldığı 2021 yazının gözde markaları mayo ve plaj koleksiyonları tatil kombinlerine eşlik etmek üzere Beymen Yalıkavak Marina Resort'ta yer alıyor.

Missoni Home, Marricreo, Mario Luca Giusti, Baci Milano, Acqua di Parma gibi ünlü markaların ev koleksiyonlarıyla yaşam alanlarına "sofistike bir dokunuş" katan Beymen Yalıkavak Marina Resort, niş parfüm dünyasının favori markaları Creed, Frederick Malle, Parfums de Marly, MFKurkdijian, Acqua Di Parma'nın etkileyici esanslarıyla da unutulmaz bir yaz müjdeliyor.

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında hizmet verecek olan Beymen Yalıkavak Marina Resort, haziran ayı boyunca her gün 10.00-21.00 saatleri arasında açık olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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