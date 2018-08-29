Beymen Özel Dikim Günleri 5 Eylül'de Başlayacak

Dünyaca ünlü markalar ile Beymen Collection için düzenlenen ve markaların terzilerinin özel seanslarda randevuyla hizmet vereceği Beymen 2018-2019 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri 5 Eylül'de başlayacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Antalya'da gerçekleşecek hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, Beymen mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak. 5 Eylül'de başlayacak ve 20 Ekim'de sona erecek dikim günleri ile ilgili detaylı bilgi ve randevu almak isteyenler 0212 444 4 700 numaralı Beymen Özel Müşteri ilişkileri hattından işlemlerini yaptırabiliyor.

- İstanbul