Beymen'e "2017'nin En İyi Omnichannel Deneyimi" Ödülü

Lüks perakende sektörü markalarından Beymen, ödeme, e-ticaret ve perakende sektörlerinin en önemli ödüllerinden olan Seamless Awards'ta "2017 Yılının En İyi Omnichannel Deneyimi" ödülünü kazandı.



Beymen'den yapılan açıklamaya göre, şirket, omnichannel uygulamaları ile katıldığı Seamless Awards'ta "2017 Yılının En İyi Omnichannel Deneyimi Ödülü"nün sahibi oldu.

Seamless Awards ödül töreni, her yıl bankalardan sigorta ve telecom şirketlerine, teknoloji firmalarından start up'lara pazar lideri markaları ve 10 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan ödeme, e-ticaret ve perakende alanında dünyanın önde gelen fuarlarından olan Seamless Dubai Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.