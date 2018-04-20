Beymen'de Halka Arz Fiyat Aralığı Açıklandı

Beymen Mağazacılık AŞ paylarının halka arzında fiyat aralığı belirlendi.

Beymen Mağazacılık AŞ paylarının halka arzında fiyat aralığı belirlendi. Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu çerçevesinde, Şirketimizce, Beymen Mağazacılık A.Ş. paylarının halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 12,80 TL ve 15,36 TL fiyat aralığına karar verilmiştir". - İSTANBUL