BEYMEN CLUB'tan İzmir'e yeni mağaza

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, yeni mağazasını İzmir Karşıyaka'da açtı.

18.10.2019 16:06
BEYMEN CLUB'tan İzmir'e yeni mağaza

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, yeni mağazasını İzmir Karşıyaka'da açtı.


Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, 53'üncü mağazasını İzmir Karşıyaka'da yer alan Hilltown Karşıyaka'da açtı. YYapılan bilgilendirmede; 290 metrekare büyüklüğündeki mağazada hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonlarını modaseverlerle buluşacak ve haftanın her günü hizmet verecek. - İZMİR

Kaynak: İHA
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