Beymen Club'tan Anneler Günü için özel hediye seçenekleri

Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, Anneler Günü için farklı fiyat alternatiflerindeki yüzlerce hediye seçeneğini tüketicilerin ilgisine sundu.

Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, Anneler Günü için farklı fiyat alternatiflerindeki yüzlerce hediye seçeneğini tüketicilerin ilgisine sundu.

Beymen Club açıklamasına göre, Anneler Günü hediyesi "www.beymenclub.com" internet adresinden ve Beymen Club uygulamasından seçebiliyor ve Beymen Adrese Teslim Servisi ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun en hızlı şekilde annelere ulaştırılıyor.

Romantik tasarımları tercih eden anneler için Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonundaki simli trikolardan saten baskılı sweatshirtlere, romantik dantel ceketlerden çiçek desenli pilise eteklere ve askılı elbiselere uzanan yüzlerce hediye seçeneği arasından hediye seçimi yapma imkanı bulunuyor.

Rahat ve konforlu parçaları kombinlemeyi seven anneler için de Beymen Club'ın bahar tonlarındaki keten gömlek ve şort takımları, çizgi detaylı trikoları, pastel tonlardaki denim montları, sloganlı sweatshirtleri de seçenek olarak öne çıkıyor.

Günün her anına uygun sportif ve şık seçenekler sunan Beymen Club Activewear Kapsül Koleksiyonu ise sezonun dinamik siluetlerine imza atan hibrit sweatshirtlerden basic tank toplara, performans kumaşlarla hazırlanmış taytlardan konforlu pantolonlara uzanan tasarımları ile anneler için aktif ve enerji dolu bir yaz sunuyor.

Beymen Club Kadın 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunun aksesuar grubunda yer alan el portföyleri, sırt çantaları, sneakerlar, sezonun vazgeçilmezi espadril ve sandaletler annelerin kombinlerine eşlik etmek için tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak