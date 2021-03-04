Beymen Club, Eczacıbaşı Vitra'nın resmi kıyafet sponsoru oldu

Beymen Club, 2021 sezonunda Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın resmi kıyafet sponsoru oldu.

Beymen Club açıklamasına göre, marka ve Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, imzaladıkları resmi kıyafet sponsorluğunu sporseverler için sınırlı sayıda ürettikleri özel bir tasarım ile kutluyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tanıtılan "Can't Stop, Won't Stop" sloganlı özel sweatshirt, sporun ve sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha öne çıkarıyor. Sınırlı sayıda üretilen Beymen Club x Eczacıbaşı VitrA sweatshirt'ü Beymen Club mağazaları ve "www.beymenclub.com" adresinde sporseverlerin beğenisine sunuluyor.

Resmi kıyafet sponsorluğu kapsamında Beymen Club, filenin yıldızları ve takımın teknik ekibi için konfor ve şıklığı buluşturan özel bir koleksiyon hazırladı. Oyuncuların ve teknik ekibin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan koleksiyon; yoğun maç programları, uzun yolculuklar, resmi törenler ve serbest zamanlar için çok sayıda seçenek sunuyor. Kulübün siyah ve turuncu renklerini taşıyan koleksiyonda; tişört, sweatshirt, tayt, denim pantolon, eşofman altı, takım elbise, puff yelek, kabanın yanı sıra seyahat ve sırt çantaları da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beymen Grup Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı, "Beymen Club markamız ile başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Dünya ve Avrupa Şampiyonu Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın resmi kıyafet sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Beymen Club tasarım ekibi tarafından özel hazırlanan koleksiyonun Eczacıbaşı VitrA takımına ve teknik heyetine şans getirmesini ve daha nice şampiyonluklara imza atmalarını dilerim." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise Beymen Club ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Farklı sektörlerden, kadına ve spora önem veren iki başarılı marka yeniden bir araya geldi. Destekleri ve güzel dilekleri için Beymen ekibine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak