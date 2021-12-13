Beymen Club'dan yeni yıla özel hediyeler

Beymen Club, yeni yıl için hediye arayışı içinde olanlara farklı seçenekler sunuyor.

Beymen Club açıklamasına göre, Beymen Club kadınının enerjisini yansıtan 2021 sonbahar-kış kadın koleksiyonu, örgü teknikleri ve desenlerle zenginleşen trikolardan puff montlara, ışıltılı bomber ceketlerden tül eteklere, yün berelerden nakış detaylı sweatshirtlere ve doğa dostu denimlere uzanan hediye seçenekleriyle yeni yıl heyecanına ortak oluyor.

Markanın ikonik kaz logosu, el portföylerinden atkılara ve sweatshirtlere pek çok üründe tüketicilerin karşısına çıkıyor.

Beymen Club'ın kış erkek koleksiyonu, jakarlı trikolardan nakış ve farklı baskılarla zenginleşen gömleklere, mikro detaylı sweatshirtlerden çift taraflı ceketlere, konforlu eşofman takımları ve jogger pantolonlara kadar yılbaşı alışverişleri için çeşitli alternatifler sunuyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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