Beymen Club'dan Sevgililer Günü'ne özel hediyeler - Haberler Ekonomi
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Beymen Club'dan Sevgililer Günü'ne özel hediyeler

AA, Furkan Gençoğlu - Ekonomi
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Beymen Club'dan Sevgililer Günü'ne özel hediyeler

Beymen Club, kadın ve erkek koleksiyonlarında yer alan geniş ürün gamıyla Sevgililer Günü için hediye arayışında olanlara alternatifler sunuyor.

Beymen Club, kadın ve erkek koleksiyonlarında yer alan geniş ürün gamıyla Sevgililer Günü için hediye arayışında olanlara alternatifler sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Beymen Club, keşfetme ruhundan hareketle bu kez Sevgililer Günü'nde aşk dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Beymen Club, kadınının enerjisini yansıtan 2021 Sonbahar Kış Kadın Koleksiyonu'ndaki puff montlardan desenli trikolara, ışıltılı bomber ceketlerden tül eteklere, nakış detaylı sweatshirtlerden doğa dostu denimlere uzanan hediye seçenekleri sunuyor.

Beymen Club 2021 Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu'nun jakarlı trikoları, nakış ve baskılarla zenginleşen gömlekleri, mikro detaylı sweatshirtleri, çift taraflı ceketleri, konforlu eşofman takımları, jogger pantolonları ve dış giyim alternatifleri arasından seçim yapılabiliyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

Sevgililer Günü, Sonbahar, Beymen, Ekonomi, Haber

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