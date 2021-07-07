Beymen Club'dan plaj stili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beymen Club'dan plaj stili

Beymen Club'dan plaj stili
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

BEYMEN Club Kadın Koleksiyonu, cesur, konforlu ve güncel tasarımları, yeni form ve kalıpları ile 2021 yazına renk ve dinamizm katıyor.

BEYMEN Club Kadın Koleksiyonu, cesur, konforlu ve güncel tasarımları, yeni form ve kalıpları ile 2021 yazına renk ve dinamizm katıyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, koleksiyonu tatil stilini sezonun favori trendleri ile güncelliyor. Plaj şıklığı için özgün görünümler sunan koleksiyon, doğal dokuları, palmiyelerden zebra baskılara uzanan sıcak tropik desenlerle buluşturuyor.

Pastel tonlar, sloganlar ve eğlenceli desenlerin bir arada kullanıldığı grafik pop temalı tasarımlar ise yazın enerjik ve mutlu tavrını sahillere taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beymen Club'dan plaj stili - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:07:32. #1.15#

title