Beymen Club'dan Babalar Günü'ne özel hediye seçenekleri

Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, dinamik tarzda, farklı doku ve renklerdeki tasarımları ile Babalar Günü için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, dinamik tarzda, farklı doku ve renklerdeki tasarımları ile Babalar Günü için yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Babalar Günü hediyesi Beymen Club mağazalarından, www.beymenclub.com adresinden veya Beymen Club uygulamasından seçilebiliyor ve Beymen adrese teslim servisi ile hızlı şekilde ulaştırılabiliyor.

Her sezon Beymen Club'ın favori tasarımları arasında yer alan gömlekler, farklı kumaş ve desen alternatifleriyle bu yıl da Babalar Günü hediye alışverişlerinin gözdesi olarak öne çıkıyor.

Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz koleksiyonundaki cesur neon renkler, tropikal desenler olan lila, beyaz ve gri tonlardaki tasarımlar Babalar Günü hediyesi almak isteyen müşterilere hitap ediyor.

Koleksiyonda rengarenk polo pike t-shirtler, monogram grafik baskı ve nakışlarla zenginleşen t-shirtler, patchwork şal desenli gömlekler yer alıyor.

Bej, mavi, toprak tonlarındaki trikolar, marin temasından ilham alan tshirt ve gömlekler, hoodieler ve konforlu şortlar babaların gardırobuna modern ve yalın bir tarz katmayı hedefliyor.

Beymen Club Erkek 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu'nun aksesuar grubunda yer alan süet espadrillerden yazlık sneaker'lara, farklı desenlerdeki kravatlardan deri cüzdan ve kartvizitliklere pek çok hediye seçeneği Beymen Club mağazalarında, www.beymenclub.com adresinde ve Beymen Club uygulamasında müşterilerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız