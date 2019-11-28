BEYMEN Club 55'inci mağazasını başkentte açtı

28.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:31

Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, Ankara'daki 6'ncı Türkiye'deki 55'inci mağazasını başkentin yeni yaşam merkezlerinden Kuzu Effect AVM'de açtı.



Türk moda sektörünün öncü markalarından BEYMEN Club, büyümesine devam ediyor. BEYMEN Club, Türkiye genelindeki 55'inci mağazasını Ankara'da açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; başkentin yeni yaşam merkezlerinden Kuzu Effect AVM'de 28 Kasım (bugün) günü hizmete giren mağazanın, 50'si şirket mağazası, 5'i bayi olmak üzere markanın Türkiye genelindeki 55'inci, Ankara'daki 6'ncı mağazası olma özelliği taşıdığı belirtildi.



Modern dekorasyonu ve ferah atmosferiyle dikkat çeken yeni mağazada; hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerindeki yeni koleksiyonlar modaseverlerle buluşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA