Beymen Akasya iki kat büyüyerek sezonu yeni konsepti ile karşılıyor - Haberler Ekonomi
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Beymen Akasya iki kat büyüyerek sezonu yeni konsepti ile karşılıyor

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Beymen Akasya iki kat büyüyerek sezonu yeni konsepti ile karşılıyor

Beymen, Anadolu Yakası'ndaki lokomotif mağazalarından Beymen Akasya'nın büyüme sürecini tamamlayarak, mağazanın yeni "Erkek Kanadı"nı hayata geçirdi.

Beymen, Anadolu Yakası'ndaki lokomotif mağazalarından Beymen Akasya'nın büyüme sürecini tamamlayarak, mağazanın yeni "Erkek Kanadı"nı hayata geçirdi.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, Akasya AVM'nin Kuzey Kapısı'nın her iki yanında yer alan Kadın ve Erkek kanatları ile AVM'ye gelen misafirleri karşılayacak olan Beymen, yenileme sonrası yaklaşık iki kat büyüyerek 3 bin 500 metrekare büyüklüğe ulaştı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Beymen Grup Ceo'su Elif Çapçı, Beymen'in lüks moda pazarındaki lider konumunu daha ileriye taşımak için 2021 yılı boyunca yatırımlara devam ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Beymen, 50 yıllık tarihi boyunca, yenilikçi ve lider kimliği, üstün servis anlayışı, ayrıcalıklı mağazacılık deneyimi, koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesi ile ülkemizde perakende sektöründe pek çok ilke öncülük etmiş bir marka. Yıl boyunca, lüks moda pazarındaki lider konumumuzu daha da ileriye taşımak için yeni açılışlarımızın yanı sıra zamanın ruhunu yansıtan sosyal yaşam alanları olarak konumlandırdığımız mevcut mağazalarımızdaki yenileme çalışmalarımıza da devam ettik.

Yılın son çeyreğine oldukça hızlı bir başlangıç yapıyoruz. İlk olarak, Beymen Akasya'nın büyüme çalışmasını tamamlayarak yeni konseptiyle 25 Eylül'de açtık. Ayrıca yeni flagship mağazamız olan ve İzmirlilerin uzun zamandır heyecanla bekledikleri Beymen İstinye Park'ı da ekim ayında hizmete sunacağız. Diğer yandan hali hazırda ülkemizin en büyük moda mağazası olan Beymen Zorlu Center mağazamızın büyüme çalışmalarında inşa sürece start vermiş bulunuyoruz."???????

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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