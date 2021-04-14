Beymen, Activewear Kapsül Koleksiyonu'nu tüketiciye sundu

Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, performans ve konfora odaklı Activewear Kapsül Koleksiyonu ile günün her anına uygun sportif seçenekler sunuyor.

Beymen Club 2021 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, performans ve konfora odaklı Activewear Kapsül Koleksiyonu ile günün her anına uygun sportif seçenekler sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, yeni koleksiyonda doğadan, keşfetmenin heyecanından, hızla değişen dünyadan ve sanattan ilham alındı.

Tropikal desenin oluşturduğu grafik etkinin fazlasıyla hissedildiği Beymen Club Activewear Kapsül Koleksiyonu, performans kumaşlarla yeniden yorumlanan tasarımları, jersey ve teknik kumaşlarla tasarlanmış hibrit sweatshirtleri ile sezonun dinamik siluetlerine imza atıyor.

Koleksiyonda geçiş rengi olarak kullanılan nar çiçeği, sportif ürünlere hareket katarken; sezonun trendi olan basic tank toplar, uzun ve kısa taytlar ile kombinleniyor.

Yeniden yorumlanan kalıp detayları, color block tasarımlar, teknik kumaşlar ve yeni örme teknikleriyle zenginleşen Beymen Club Activewear Kapsül Koleksiyonu, BEYMEN Club mağazalarında ve www.beymenclub.com adresinde tüketicilerle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu