Beylükdüzü'nde pikapın çarptığı anne ve kızı öldü
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Beylükdüzü'nde pikapın çarptığı anne ve kızı öldü

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, önce park halinde bulunan bir otobüse sonrasında yolda yürüyen anne ile kızı ve park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

Beylükdüzü'nde pikapın çarptığı anne ve kızı öldü
08.07.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 01:59

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, önce park halinde bulunan bir otobüse sonrasında yolda yürüyen anne ile kızı ve park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti.

 


Kaynak: DHA

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