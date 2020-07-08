Beylükdüzü'nde pikapın çarptığı anne ve kızı öldü BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, önce park halinde bulunan bir otobüse sonrasında yolda yürüyen anne ile kızı ve park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap, önce park halinde bulunan bir otobüse sonrasında yolda yürüyen anne ile kızı ve park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA