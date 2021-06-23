Beylükdüzü'nde deniz manzaralı villa uyuşturucu imalathanesi çıktı
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Beylükdüzü'nde deniz manzaralı villa uyuşturucu imalathanesi çıktı

Beylükdüzü'nde deniz manzaralı villa uyuşturucu imalathanesi çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beylikdüzü'nde polis ekipleri, çevre villalara göre 8 kat daha fazla elektrik faturası gelen ve deniz manzaralı olmasına rağmen pencereleri açılmayan bir villaya baskın düzenledi.

Beylikdüzü'nde polis ekipleri, çevre villalara göre 8 kat daha fazla elektrik faturası gelen ve deniz manzaralı olmasına rağmen pencereleri açılmayan bir villaya baskın düzenledi. Operasyonda 27 kilo 50 gram marihuana ve 1 kilo 60 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu üretim tesisi olarak kullanılan yerleri tespit maksadıyla gerçekleştirdiği denetimlerde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Açelya Sokak'ta bulunan bir villa, polis ekiplerince şüpheli olarak belirlendi. Diğer villalara göre 8 kat daha fazla elektrik tüketen, geceleri yüksek sesli fazların çalıştığı ve deniz manzaralı olmasına rağmen hiç camların açılmadığı villaya operasyon düzenlendi. Uyuşturucu üretim serası olarak kullanılan villaya gerçekleştirilen operasyonda, 27 kilo 50 gram marihuana, 1 kilo 60 gram esrar, bir cep telefonu ve telefona ait iki sim kart ele geçirildi. Villa içerisinde gözaltına alınan E.K. (27) isimli şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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