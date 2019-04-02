Beylikovalı Üreticilere Tarım Fuarı Gezisi

Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticiler için "Konya 17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı"na teknik gezi düzenledi.

Beylikova Belediyesi, Beylikova Ziraat Odası ve Eskişehir Hayvancılık Kooperatifleri Birliği işbirliğinde düzenlenen fuar gezisi, ilçedeki üreticilere yeni çıkan tarımsal ve hayvansal teknolojileri yakından görmelerine imkan tanıdı. Gezi, üretimini yaptıkları tarım ve hayvancılık ürünlerinin verim ve kalitelerini arttırmalarında üreticilerin fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Teknik geziye katılan üreticiler, fuarda Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Konya Bahri Dağaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yeni ıslah edilen çeşitler ve üretim teknikleri hakkında bilgi aldılar.

Tarımsal mekanizasyonda doğru alet ve makine tercih etmenin ürünlerin verim ve kalitesini yükseltmesini sağlamasıyla beraber tarımda en önemli sıkıntılardan biri olan iş gücü sorununun azaltılmasına yol açmak için üretilen yeni mekanizasyon aletlerini görme imkanı bulan Beylikovalı üreticilerimiz, 2019 Yılı Sulama Eğitim ve Yayım Faaliyetleri kapsamında son teknolojiye uygun sulama ekipmanlarını inceleme fırsatına da sahip oldular.

Düzenlenen teknik gezi sonrasında üreticiler duydukları memnuniyeti belirterek bu tarz gezilerin yapılmasının ilçe ve ülke tarım ve hayvancılığı açısından çok yararlı olduğunu, tekrarlanmasını istediklerini belirterek İlçe Müdürlüğümüze teşekkürler ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA