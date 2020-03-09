Beylikovalı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi
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Eskişehir, Beylikova, Yaşam

Beylikovalı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan çiftçiler traktör fabrikasını gezerek özellikleri hakkında bilgi edindi.

09.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:13
Beylikovalı çiftçiler traktör fabrikasını gezdi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan çiftçiler traktör fabrikasını gezerek özellikleri hakkında bilgi edindi.


Beylikova ilçesinde bulunan yaklaşık 20 çiftçi Sakarya'da bulunan traktör fabrikasını gezdi. Traktörleri yakından inceleyen çiftçiler, ileride alacakları traktörleri de yakından görme fırsatı buldu. Teknik bilgiler verilen çiftçiler gezinin kendileri açısından çok olumlu geçtiğini ifade ederek, "Bundan sonra traktör alırken daha bilinçli hareket edeceğiz. Özelliklerine göre traktör alacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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