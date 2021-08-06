Beylikova'da yüzme eğitimleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beylikova'da yüzme eğitimleri başladı

Beylikova'da yüzme eğitimleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapılan yüzme havuzunda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme kursları başladı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yapılan yüzme havuzunda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme kursları başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Beylikova Belediyesi tarafından Beylikova İlçesinde yapılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, ilçeye yeni kazandırmış, Mihalıççık yolu üzerindeki Portatif Yüzme Havuzu'nda çocuklar, kadınlar ve toplamda 150 kursiyer öğrenci yüzme kurslarına başladı.

Beylikova'da yoğun katılım ile başlayan proje ile vatandaşlar keyifle yüzme öğreniyor. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da yüzme eğitimleri başladı
Beylikova'da yüzme eğitimleri başladı
Beylikova'da yüzme eğitimleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Onur Akay Demet Akalın Haluk Levent
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beylikova'da yüzme eğitimleri başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 11:53:50. #1.14#

title