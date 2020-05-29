Beylikova'da yeni inşaatlar başladı Beylikova Modern Kapalı Pazar ve Gençlik Merkezi Sosyal Tesis inşaat çalışmaları başlatıldı.

Beylikova Modern Kapalı Pazar ve Gençlik Merkezi Sosyal Tesis inşaat çalışmaları başlatıldı.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, inşaat çalışmalarını başlatılan Modern Kapalı Pazar ve Gençlik Merkezi Sosyal Tesis yerinde incelerken hayırlı olduğu diledi ve inşaatın çok kısa bir sürede tamamlanacağı dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA