Beylikova'da trafik kazası, 1 ağır yaralı
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Beylikova'da trafik kazası, 1 ağır yaralı

Beylikova'da trafik kazası, 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş ağır yaralandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir vatandaş ağır yaralandı.

Olay, ilçenin İnönü caddesinde meydana geldi. Sürücü N.B.'nin kullandığı 26 ACJ 641 plakalı otomobil, bankadan para çekmek için yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.'ya çarptı. Ağır yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra tedavisi için Eskişehir'e sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Beylikova'da trafik kazası, 1 ağır yaralı
Beylikova'da trafik kazası, 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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