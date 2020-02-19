Beylikova'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ilgilendirme toplantısı yapıldı

19.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:30

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 'Koyun Keçi Damızlık Birliği Asil Üyelik Bilgilendirme' toplantısı gerçekleştirildi.



Beylikova Belediyesinde düzenlenen toplantıya Veteriner Hekim Yasin Kas ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı. Eskişehir Koyun Keçi Damızlık Birliğine Asil Üyelik hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Yasin Kaş, küçükbaş işletme sahiplerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Veteriner Hekim Yasin Kaş, Koyun Keçi Damızlık Birliğinin yakında seçime gideceğini ve asil üye olanların seçme hakkı olduğunu belirtti.



Kendisinin yaklaşan seçimlerde başkan adayı olduğunu belirten Yasin Kaş, "Seçimlerde seçildiğim takdirde, küçükbaş hayvan sahiplerinin sorunlarının yakinen biliyorum 3 aylık periyotlarla bilgilendirme toplantılar düzenleyeceğim. Yapılması planlanan projeler sayesinde ise üreticilerimizin hem verimini artacak hem de sağlık sorunlarında çözümler sunacağız. Bu sayede kazanan küçükbaş üreticimiz olacak" dedi.



Veteriner Hekim Yasin Kaş, toplantı sonunda Beylikovalı üreticilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA