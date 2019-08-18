Beylikova'da çoban ölü bulundu

Beylikova'da çoban ölü bulundu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde koyunlarını otlatmaya çıkan bir çoban arazide ölü bulundu.

18.08.2019 11:46
Beylikova'da çoban ölü bulundu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde koyunlarını otlatmaya çıkan bir çoban arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beylikova ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Abdullah Öncel, kendisine ait koyunları otlatmak için araziye çıktı. Gece boyu haber alınamayan Öncel'i merak eden yakınları sabah saatlerinde kendi imkanları ile aramaya çıktı. Öncel'in cesedi, bir tarlada yakınları tarafından bulundu. Ardından ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İncelemelerin ardından Öncel'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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