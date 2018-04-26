Beylikova Besi Osb 'Ucuz Et'e Katkı Sunacak
Eskişehir'e 100 kilometre mesafedeki Beylikova ilçesinde yaklaşık bin 500 dönüm alanda kurulan 18 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa alan yatırımcılar çiftliklerini kuruyor.
Eskişehir'e 100 kilometre mesafedeki Beylikova ilçesinde yaklaşık bin 500 dönüm alanda kurulan 18 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa alan yatırımcılar çiftliklerini kuruyor.
Kaynak: Dunya.com