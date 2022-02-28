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Beylikova Belediyesi kandil simidi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Beylikova Belediyesi kandil simidi dağıttı

Beylikova Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle ilçedeki camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Beylikova Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle ilçedeki camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Beylikova Belediyesi ekipleri, Başkan Özkan Alp'in talimatları ile Yunusemre Camii, Ulu Camii ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Beylikova Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

Beylikova Belediyesi kandil simidi dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Miraç Kandili, Ulu Camii, Özkan Alp, kandil, Yerel, Haberler

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