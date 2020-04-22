BEYLİKOFF'tan ihtiyaç sahiplerine destek
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Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel

BEYLİKOFF'tan ihtiyaç sahiplerine destek

Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (BEYLİKOFF), dernek üyeleri ve fanları arasında yaptığı kampanyayla topladığı 350 koli ramazan paketini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Belediyesi'ne teslim etti.

22.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:08
BEYLİKOFF'tan ihtiyaç sahiplerine destek

Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (BEYLİKOFF), dernek üyeleri ve fanları arasında yaptığı kampanyayla topladığı 350 koli ramazan paketini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Belediyesi'ne teslim etti. Dernek üyelerine duyarlılıkları için teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "Katkınız bizim için çok kıymetli" dedi.

Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (BEYLİKOFF), Beylikdüzü Belediyesi'ne 350 koli Ramazan Paketi bağışladı. Derneğin, üyeleri ve fanları arasında yaptığı kampanya sonucunda toplanan Ramazan paketleri, Beylikdüzü Belediyesi tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız"

BEYLİKOFF Derneği'ne yaptıkları bağış için teşekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nde hiçbir komşumuzun sıkıntı çekmesini istemiyoruz. Bütün komşularımızın huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Onun için BEYLİKOFF'un bu katkısı gerçekten bizim için çok kıymetli. Gıda kolilerini belediyemiz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Bundan hiç endişe etmeyin. Bütün ekip arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum, bu güzel anlayışınız ve tavrınızdan ötürü de kutluyorum sizi. Bizim yanımızda olmanız bize ayrı bir güç veriyor" diye konuştu. Çok ciddi ekonomik sıkıntı ve darboğaz içerisinde olan yurttaşlar olduğuna da dikkat çeken Çalık, konuşmasında "Küçük esnafımız, günlük kazançla çalışan birçok yurttaşımız var. İnsanların bu döneminde yanında olmayacaksak hangi döneminde yanında olacağız. Zor bir zaman, zor zamanlar ama muhakkak geçecektir"ifadelerine yer verdi.

"Yardım edebildiğimiz için mutluyuz"

BEYLİKOFF Derneği Başkanı Cihan Aydın, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmekten duyduğu mutluluğu "Allah herkese nasip etsin" diyerek dile getirdi. Yaptıkları bağışla ilgili bilgi de veren Cihan Aydın "Komşusu açken tok yatan bizden değildir ve olan olmayana verecek, diyerek bir kampanya yaptık. Hem üyelerimiz hem kulübümüzün fanları, sağ olsunlar bağışlarını yaptılar. 350 koli, bölgemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmek üzere toplandı. Topladığımız kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere belediyemize teslim ettik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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