Beylikdüzüspor kulübü tesisleri, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı
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Beylikdüzü Belediyesi, Hasan Doğan, Beylikdüzü, Kavaklı, Güncel

Beylikdüzüspor kulübü tesisleri, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzüspor Kulübü, gelen talep doğrultusunda, Kavaklı Hasan Doğan Stadı'nda bulunan Beylikdüzüspor Kulübü Tesisleri'ni ilçede ve bölgedeki hastanelerde görev yapan doktorların ve sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.

27.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:57
Beylikdüzüspor kulübü tesisleri, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzüspor Kulübü, gelen talep doğrultusunda, Kavaklı Hasan Doğan Stadı'nda bulunan Beylikdüzüspor Kulübü Tesisleri'ni ilçede ve bölgedeki hastanelerde görev yapan doktorların ve sağlık çalışanlarının kullanımına açtı.

Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzüspor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle yoğun bir mesai içinde çalışan ve evlerine gidemeyen sağlık çalışanları için örnek bir işbirliğine imza attı. Beylikdüzüspor Kulübü Tesisleri'nin salgınla mücadele sürecinde, sağlık çalışanlarının kullanımına açıldığını açıklayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan sağlık çalışanları, bizim kahramanlarımız. Onlar için ne yapsak az. Beylikdüzüspor Kulübü Başkanı Metin Aydın'a ve kulüp yöneticilerine, örnek davranışları için teşekkür ediyorum. Bu zor günleri, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla hep birlikte atlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Beylikdüzüspor Kulübü Başkanı Metin Aydın da "Zor günlerimizde, sağlık çalışanlarımız hep yanımızdalar. Biz de onların fedakarlıklarına bu şekilde destek olmak istedik. Bu zor süreçte, onları misafir etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Dayanışma ruhuyla mücadeleyi kazanacağız"

Virüsle mücadelede herkese görev düştüğünü söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gereken bu süreçte, sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Toplam 30 yatak kapasiteli Beylikdüzüspor Kulübü Tesisleri, vatandaşlarımızın sağlığı için canlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın kullanımına açıldı. Bu zorlu süreçte özveriyle fedakarlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tedbirler alarak, alınan tedbirlere uyarak, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla hareket ederek bu mücadeleyi kazanacağız" şeklinde konuştu.

"Destek olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Beylikdüzüspor Kulübü Başkanı Metin Aydın ise yaptığı açıklamada, "Virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesiyle birlikte, biz de kulüp olarak 'Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız için ne yapabiliriz?' diye düşündük ve Kavaklı Hasan Doğan Stadı'nda bulunan tesislerimizi, ilçemizde ve bölgemizdeki hastanelerde çalışan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın kullanımına açmak istedik. Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a konuyu ilettik. Belediye Başkanımız, konuyla yakından ilgilendi. Belediyemiz tarafından dezenfeksiyon işlemleri yapılan tesislerimizi, doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız kullanmaya başladılar. Tesisimizde 30 sağlık çalışanını misafir edebiliyoruz. Çalışan arkadaşlarımız, tesislerimizde, hijyen konusuna maksimum özen göstererek sağlık çalışanlarımız odalarından çıktıktan hemen sonra, odaları temizleyip havalandırıp bir sonraki kullanım için hazır hale getiriyorlar. Zor günlerimizde hep yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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