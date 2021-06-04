BEYLİKDÜZÜ'NDE 4 AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde 4 ayrı evden 7 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet ziynet eşyası ve 3 bin lira değerinde kol saati çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde 4 ayrı evden 7 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet ziynet eşyası ve 3 bin lira değerinde kol saati çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Şüpheliler güvenlik kameralarına da yansıdı. Beylikdüzü Gürpınar ve Kavaklı Mahallesi'nde 29 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde 4 ayrı evden 7 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet ziynet eşyası ve 1 adet 3 bin lira değerinde kol saati çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği adreslerin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüphelinin araçla olay yerinden ayrıldığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın 24 Mayıs tarihinde Avcılar'da bir araç kiralama şirketinden M.Ç., (27) isimli kişi tarafından kiralandığını tespit etti. 2 Haziran'da araç kiralama şirketine gelen şüpheli M.Ç. gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık" suçundan dün adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ç. tutuklandı. Şüphelilerin evlere gelme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı