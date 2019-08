Beylikdüzü, zafer bayramı coşkusunu festivalle taçlandırdı

31.08.2019 01:07

Kaynak: DHA

Bu yıl 6.'sı düzenlenen Beylikdüzü Belediyesi Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji ile başladı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü her zaman farklılıkların olduğu ve dönüşümün başladığı yer. Beylikdüzü, İstanbul'un umudunu artıracak ve İstanbul'un her anlamda nefesi olacak" dedi.Bu yıl 6.'sı düzenlenen Beylikdüzü Belediyesi Barış ve Sevgi Buluşmaları 30 Ağustos Zafer Bayramı Korteji ve Aydın Kurtoğlu konseriyle başladı. Zafer Bayramı Korteji, Beylik Pazar Alanı'nda toplanan binlerce vatandaşın yürüyüşü ile gerçekleşti. Vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı'nda son bulan kortej sonrası ise Sanatçı Aydın Kurtoğlu'nun konserinde doyasıya eğlendi."10 YILDIR ZAFER BAYRAMI'NI BU ŞEKİLDE KUTLUYORUZ"İlçede yaşayan vatandaşlardan Sabahattin Çılbir, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle korteje katıldıklarını ve bu güzel günün özelinde gururlu ve coşkulu olduklarını söyledi. Beylikdüzü Belediyesi'ne düzenlenen kortej için teşekkür eden Çılbir, "Ulusumuzun bayramı kutlu olsun" diye konuştu.Hüsniye Kunter ise mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, "Keşke Ata'mız geri dönse ve bu coşkuyu görse. 20 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyorum ve 10 yıldır Zafer Bayramı'nı bu şekilde kutluyoruz" ifadelerini kullandı."BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL'UN NEFESİ OLACAK"Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise Zafer Bayramı'nın 97. Yılı'nı kutlandığını hatırlatarak, "Barış ve Sevgi Buluşmalarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlatıp 9 Eylül İzmir'in işgalden kurtuluşu ile son veriyoruz. 11 gün sürüyor. Bu sene ise Barış ve Sevgi Buluşmalarımızın teması olarak 'umudu' belirledik. Çardak Altı Sohbetleri'nde "Umutö temalı konuşacağız. İnşallah Beylikdüzü'nde bütün yurttaşlarımız ile bir arada bu 10 günlük anı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Umudu, barışı ve sevgiyi yaymak istiyoruz. Beylikdüzü her zaman farklılıkların olduğu ve dönüşümün başladığı yer. Beylikdüzü İstanbul'un umudunu artıracak ve İstanbul'un her anlamda nefesi olacak" açıklamalarında bulundu.Bu yıl 6.'sı düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları yarın (31 Ağustos Pazar) Çardak Altı Sohbetleri ve ardından gerçekleşecek Fettah Can konseriyle devam edecek.