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Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slavia EU Bratislava'yı konuk edecek

Beylikdüzü Voleybol İhtisas, CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Slovakya temsilcisi Slavia EU Bratislava'yı ağırlayacak.

17.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:48
Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Slavia EU Bratislava'yı konuk edecek

İhtisas, CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın temsilcisi Slavia EU 'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Beylikdüzü Voleybol İhtisas, yarınki karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda, turu geçecek taraf altın set sonucunda belli olacak.

Slavia EU Bratislava'nın 2 set alması halinde ise Beylikdüzü Voleybol İhtisas organizasyona veda edecek.

Kaynak: AA
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