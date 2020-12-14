BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE PUS
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE PUS

14.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:23
BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE PUS

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yağmurun yanısıra pus etkili oluyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yağmurun yanısıra pus etkili oluyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor. D-100 Karayolu üzerinde etkili olan pus, sabahın ilk saatlerinde başlayarak şu ana kadar etkisini sürdürdü. Yağmurlu havanın da etkili olduğu bölgede, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Büyükçekmece'de 2021 yılı 'Şefkat ve İyileşme Yılı' olarak ilan edildi
Büyükçekmece'de 2021 yılı "Şefkat ve İyileşme Yılı" olarak ilan edildi
Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı
Beylikdüzü'nde kapkaç ve hırsızlık zanlıları tutuklandı
Büyükçekmece'de tarım seferberliği sürüyor
Büyükçekmece'de tarım seferberliği sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE PUS - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:30:14. #1.15#
title