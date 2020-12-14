BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE PUS

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yağmurun yanısıra pus etkili oluyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yağmurun yanısıra pus etkili oluyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor. D-100 Karayolu üzerinde etkili olan pus, sabahın ilk saatlerinde başlayarak şu ana kadar etkisini sürdürdü. Yağmurlu havanın da etkili olduğu bölgede, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı