BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECE'DE PUS
14.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:23
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yağmurun yanısıra pus etkili oluyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor.
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yağmurun yanısıra pus etkili oluyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor. D-100 Karayolu üzerinde etkili olan pus, sabahın ilk saatlerinde başlayarak şu ana kadar etkisini sürdürdü. Yağmurlu havanın da etkili olduğu bölgede, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı