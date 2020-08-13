BEYLİKDÜZÜ TEKNE FACİASINDA SANIK AVUKATININ İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
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BEYLİKDÜZÜ TEKNE FACİASINDA SANIK AVUKATININ İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Beylikdüzü'nde 2016 yılında Ambarlı Limanı'nda batan teknede iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen sanık Yılmaz Badur'un istinaf başvurusu, esastan reddedildi.

BEYLİKDÜZÜ TEKNE FACİASINDA SANIK AVUKATININ İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
13.08.2020 13:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:50
Beylikdüzü'nde 2016 yılında Ambarlı Limanı'nda batan teknede iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen sanık Yılmaz Badur'un istinaf başvurusu, esastan reddedildi. Böylece Badur hakkında verilen ceza onanmış oldu.

HUKUKA AYKIRILIK YOK

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi sanık Yılmaz Badur'un yerel mahkemece verilen karara karşı istinaf yoluna başvurma kararını değerlendirdi. 19. Ceza Dairesi yapılan yargılamayı, delilleri, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirini dikkate alarak verilen kararda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına hükmetti. Kararında delillerde hiçbir eksiklik olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade eden istinaf mahkemesi, kanunda ön görülen suç tiplerine uyulduğunu belirterek istinaf başvurusunu esastan reddetti ve yerel mahkemenin kararını onadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 29 Aralık 2016 tarihinde Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı açıklarında batan teknedeki İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman'ın yaşamını yitirdiği anlatılmıştı.

İddianamede hayatını kaybedenlerin sanık Yılmaz Badur'un yanında çalıştığı belirtilirken, bilirkişi raporunda da iş kazasının oluşumunda kasıt unsurun bulunmadığı fakat kazanın özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranma sebepleriyle meydana geldiği vurgulanmıştı. Bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' bulunan sanık Yılmaz Badur, yargılandığı Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.  

- İstanbul

Kaynak: DHA

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