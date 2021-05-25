BEYLİKDÜZÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE YANGIN
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BEYLİKDÜZÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE YANGINÖmer ÇETİNASLAN - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları alev alev yandı.

BEYLİKDÜZÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE YANGIN

Ömer ÇETİNASLAN - Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ Su Ürünleri Hali'nde balıkçı ağları alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde bulunan balıkçı ağlarında saat 16.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören dükkan sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine farklı noktalardan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ağlarda hasar oluştu.

BEYLİKDÜZÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE YANGIN
BEYLİKDÜZÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE YANGIN
BEYLİKDÜZÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE YANGIN
BEYLİKDÜZÜ SU ÜRÜNLERİ HALİ'NDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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