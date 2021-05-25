Beylikdüzü SMART'ta hazırlıklar tamamlandı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından girişimcilik, deneyim, inovasyon ve ortak çalışma merkezi olarak hayata geçirilen Beylikdüzü SMART'ta hazırlıklar tamamlandı.

Fikirlerin desteklenmesi ve girişimciliği geliştirmek için hizmet verecek merkez, ortak ve paylaşımlı çalışma alanları, toplantı salonları, bilgisayar atölyesi, etkinlik alanı ve kütüphane gibi imkânlar sunacak. Gençlerin geleceğe ışık tutan projeler üretmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gençler, Beylikdüzü SMART'ta birlikte çalışıp, birlikte üretecek. Burada geliştirdikleri fikirler ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayacak. Gençlerimize inancım ve güvenim tam" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkı sunma, genç girişimcilere yeni bakış açısı kazandırma ve toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan Beylikdüzü SMART projesinin hazırlıklarını tamamladı. Girişimcilik, deneyim, inovasyon ve ortak çalışma merkezi olan Beylikdüzü SMART; genç girişimcilerin, öğrencilerin ve yenilikçi fikirlerin bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacağı ve fikirlerin geliştirileceği bir alan olarak tasarlandı. Barış Mahallesi'nde yer alan merkez içerisinde; çalışma ortamları, toplantı salonları, etkinlik alanları, bilgisayar atölyesi, kütüphane ve çok amaçlı bir bahçe yer alıyor. Gençleri destekleyen projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Gençler, Beylikdüzü SMART'ta birlikte çalışıp, birlikte üretecek. Burada geliştirdikleri fikirler ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayacak. Gençlerimize inancım ve güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Etkinlik Takvimi Haziran Ayı İçerisinde Duyurulacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyaretçilerine kapılarını açan merkezde ortak çalışma alanlarında yürütülecek faaliyetler pandemi kısıtlamaları doğrultusunda Haziran ayı içerisinde planlanacak. Bu kapsamda gençlere; ekosistemin önde gelen isimleri, girişimciler ve belediye proje yöneticilerinden mentorluk imkânının yanı sıra ihtiyaç duyulan alanlara yönelik eğitim ve etkinliklere katılma, konuşmacılar, yatırımcılar ve iş dünyası ile bağlantı kurma fırsatı sağlanacak. Aynı zamanda belirlenen ve duyurusu yapılacak etkinlik takvimi kapsamında, Girişimcilik Destek Programları, SMART Gençlik Programları, Kadın Girişimcileri Destekleme Programı, Engelsiz Girişimcilik Programları ve SMART Stage ile söyleşiler, dinletiler ve etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler