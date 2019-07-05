Beylikdüzü sahilinde yaz bir başka

14 km uzunluğundaki sahil şeridine sahip olan Beylikdüzü'nde, 15 günde bir deniz suyundan numune alınarak analiz yapılırken aynı zamanda sahil koruma botu ekipleri ve cankurtaranlar her gün kıyı şeridini gezerek ilçe halkının güvenliğini de kontrol altında tutuyor.

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle Beylikdüzü'ndeki vatandaşların serinlemek ve denize girmek için tercihi Beylikdüzü Gürpınar Sahili oluyor. Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan herkesin huzurlu, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşayabilmesi adına çalışmalarına her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, vatandaşların gönül rahatlığıyla denizden faydalanmaları adına 15 günde bir deniz suyundan numune alıyor. Yapılan ölçümlere göre 2018 yılında B sınıfı (İyi kalite/ yüzülebilir) deniz suyu kalitesi ile vatandaşlara huzurlu bir deniz keyfi sunan Beylikdüzü Gürpınar sahili, yaz aylarında her gün binlerce vatandaşa hizmet veriyor.

CANKURTARAN VE SAHİL KORUMA BOTU EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Beylikdüzü sahili, yaz aylarında denize girmek isteyen vatandaşlar için Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gözetim altında tutulurken sahil koruma botu ekipleri ve cankurtaranlar her gün kıyı şeridini gezerek ilçe halkının güvenliğini sağlıyor. Tüm Beylikdüzü sahil şeridinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında görev yapan botta bulunan personellerin, "Denizcilik" ve "Cankurtaranlık" belgesi de bulunuyor. Ayrıca Beylikdüzü sahilinde bir de Rüzgâr Spor Kulübü mevcut. Sörfçüler burada rahatlıkla spor yapma imkânı bulurken, sörf sporunun daha aktif bir şekilde yaygınlaşması da hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler