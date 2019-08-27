27.08.2019 16:52

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beylikdüzü Sahaf Festivali" 31 Ağustos'ta başlayacak.

"6. Barış ve Sevgi Buluşmaları" çerçevesinde gerçekleştirilen festival, sahaflarla kitapseverleri ve yazarları bir araya getirecek.

Festival kapsamında Ümit Nar'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek Sahaf Söyleşileri'ne bu yıl Serdar Kuzuloğlu, Ömer Durmaz, Miraç Güldoğan, Sibel Yükler, Karin Karakaşlı, Gamze Arslan, Güven Erkin Erkal, Bilge Kösebalaban, Cengiz Özdemir, Ozan Sağsöz, Ekrem Işın, Osmantan Erkır, Seda Özen, Emrah Safa Gürkan, Buket Uzuner'in de aralarında olduğu edebiyat dünyasından ünlü isimler konuk olacak.

"Kitapsız Dünyanın Sahafları", "Kitap ve Dergi Kapakları Üzerinden Basın Yayın Ressamlarının Tarihine Kısa Bir Bakış", "Yazarın Odalarını Açmak: Kendine Ait Bir Zaman", "Koleksiyonculuğun Fantastik Tarihi", "19. Yüzyıl İstanbul'unda Gündelik Hayat", "Atatürk'le Bir Tren Yolculuğu", "Şehri Yaşayarak Korumak", "Sultanların Arşivleri: Avrupa Arşivlerinde Geçmişi Aramak", "Ne Olacak Sahaf Semahat'in Durumu?" başlıklarının ele alınacağı söyleşiler 17.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Her gün 16.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek kitap mezatında ise geniş bir yelpazede pek çok nadide eser, açık arttırma usulüyle kitapseverlerin beğenisine sunulacak. Mezatta satışa sunulacak eserler arasında Orhan Pamuk'un "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı eseri, Turgut Uyar'ın "Tütünler Islak" eserinin ilk baskısı ve Oğuz Atay'ın "Tehlikeli Oyunlar" adlı kitabı da yer alıyor.

42 sahaf ile plakçıların yer alacağı festival, 8 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA