Beylikdüzü'nün patili dostlarına anlamlı destek

20.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:46

El emeği yastıklar dernek üyeleri tarafından doldurularak patili dostlar için hazırlanırken sokak hayvanlarına yardım konusunda farkındalığa destek sağlandı.

İstanbul'da örnek olarak gösterilen ve hayvanseverler tarafından da sıkça ziyaret edilen Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne oldukça anlamlı bir destek daha Beylikdüzü Eğitimi ve Kültürü Destekleme Derneği tarafından yapıldı. Sokak hayvanları için yastıkları elleriyle hazırlayan dernek üyeleri aynı zamanda içlerini de Beylikdüzü'nün patili dostlarıyla birlikte doldurdu. Dernek Başkanı Tomris Özgüroğlu hayata geçirdikleri bu proje ile herkesin küçük büyük demeden bir şeyler yapabileceğine dikkat çekmek istediklerini belirterek, Beylikdüzü Belediyesi'nin Sivil Toplum Kuruluşları ile her zaman dirsek temasında olduğunun da altını çizdi.

EL EMEĞİ GÖZ NURU YASTIKLAR HAZIRLADILAR

Beylikdüzü Belediyesi olarak yapılan bu tür yardım ve desteklerin oldukça önemli olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü Halkla İlişkiler Sorumlusu Gediz Yalçın ise, "Tomris hanım ve beraberinde gelen dernek üyelerine çok teşekkür ederiz. El emeği, göz nuru çok güzel yastıklar hazırlamışlar bizler için. Onları birlikte çok keyifle doldurduk, burada bize patili dostlarımız da eşlik ettiler. Az çok demeden herkesin dostlarımız için bir şeyler yapabileceğini bir kez daha hatırlatmış oldular." dedi.

Kaynak: Bültenler