Beylikdüzü'ndeki yol ücreti tartışması ile ilgili otobüs firmasından açıklama

05.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:16

Beylikdüzü'nde dün bir kadının, otobüsün sürücüsü ile yaşadığı tartışmaya ilişkin özel halk otobüsü şirketinden açıklama yapıldı.



Olay, dün Beylikdüzü'nde yaşanmış, lastiği patlayan özel halk otobüsü sürücüsü ile bir anne oğul arasında yol ücretinin iadesi tartışması yaşanmıştı.



Halk otobüsü şirketi Mavi Marmara Ulaşım A.Ş., olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada seyir halinde otobüsün lastiğinin patladığı belirtilerek, "Otobüs şoförü Yunus Emre Gönültaş lastiğin patlaması üzerine sağa doğru yanaşıp yolcuları güvenlik şekilde indirmiştir. Bilindiği üzere özel halk otobüslerinde para geçmemektedir, İstanbul kart geçmektedir. Dolayısı ile kart basıldığı için şoförün nakit para vermesi mümkün değildir. İndirilen yolcular arkadan gelen otobüse bindirilirken bahsi geçen yolcu binmemiştir. Direkt otobüs içerisinde şoföre ait parayı almaya kalkmıştır. Polis çağrılmış, karakola gidilmiştir. Karşılıklı olarak yolcu ve şoförün şikayetçi olmaması üzerine konu kapanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA