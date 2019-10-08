Beylikdüzü'ndeki yaşam alanları kent estetiğine uygun hale getiriliyor

08.10.2019 14:27

Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde bulunan parkların ve spor sahalarının tamir ve bakım çalışmalarına başladı.



Zaman içerisindeki kullanımla birlikte eskiyen, yıpranan imalatlarının yeniden işlevsel duruma getirilebilmesi ve kullanıcılar tarafından daha fonksiyonel kullanılabilmesi amacıyla titizlikle çalışan ekipler 10 mahallede sürdürülen çalışmalar kapsamında; sert zemin, kauçuk-epdm zemin, bordür, boya, örgü tel, panel çit, basketbol sahası ve futbol sahası yenileme işlemlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelindeki tüm yaşam alanlarını daha fonksiyonel ve modern bir görünüme kavuşturan ekipler, bir yandan yeni alanlar oluştururken, diğer yandan da mevcut alanların revize işlemleri için hummalı bir çalışma sürdürüyor.



"Her yaştan vatandaşın kullanımına sunduk"



Beylikdüzü'ndeki park, bahçe, dinlenme ve spor alanlarında yapılan bakım ve yenileme çalışmalarını kent estetiğine uygun bir hale getirerek her yaştan vatandaşın kullanımına sunulduğunu belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman, tamir bakımı yapılan ve yapımına devam edilen spor sahalarını şöyle sıraladı: "Adnan Kahveci Mahallesi'nde 5 adet, Barış Mahallesi'nde 3 adet, Büyükşehir Mahallesi'nde 2 adet, Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 adet, Dereağzı Mahallesi'nde 3 adet, Gürpınar Mahallesi'nde 3 adet, Marmara Mahallesinde 7 adet ve Yakuplu Mahallesi'nde 2 adet olmak üzere toplamda 25 adet spor sahamızın büyük kısmında çalışmalarımıza başladık."



"Çalışmalarımıza devam edeceğiz"



Duman konuşmasını şöyle sürdürdü: "Adnan Kahveci Mahallesi'nde 13 adet, Barış Mahallesi'nde 10 adet, Büyükşehir Mahallesi'nde 6 adet, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 adet, Dereağzı Mahallesi'nde 6 adet, Gürpınar Mahallesi'nde 2 adet, Kavaklı Mahallesi'nde 4 adet, Marmara Mahallesi'nde 6 adet, Sahil Mahallesi'nde 3 adet ve Yakuplu Mahallesi'nde 3 adet olmak üzere toplamda 57 parkın tamir ve bakım onarım işlemlerine başladık. Tüm bu işlemleri yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Beylikdüzü'nü İstanbul'un en yeşil ve nitelikli ilçelerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA